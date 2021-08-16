Михаил Саакашвили рассказал, почему США не помогли властям Афганистана

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Надежда Квашенко
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Политик считает, что официальный Кабул не продемонстрировал готовности сражаться за свою страну.

Михаил Саакашвили рассказал, почему США не помогли властям Афганистана

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

Тема:
Обострение ситуации в Афганистане

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что власти Афганистана проиграли представителям запрещенного в России террористического движения Талибан*, потому что не смогли проявить свою волю к победе, написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Саакашвили, западные страны вполне могли бы оказать поддержку официальному Кабулу, однако сами власти во главе с президентом Гани не продемонстрировали готовности сражаться за свою страну.

«Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе», — написал экс-президент.

В связи с последними событиями в Афганистане, Саакашвили вспомнил ситуацию 2008-го в Грузии и счел возможным провести некие параллели. По мнению политика, США поддерживали Грузию во время конфликта в Южной Осетии только благодаря «героическому сопротивлению» армии страны.

Саакашвили также сделал прогноз на будущее. Он считает, что следующей целью радикалов станет Средняя Азия и видит в этом определенные сложности для России.

«Что будет после победы талибов? Конечно, они не остановятся. Следующей их целью станет Средняя Азия, а там не только готовые режимы для падения в почти всех среднеазиатских странах, но и предвидится очень горячий для России период большого наступления ислама с юга», — полагает политик.

Президент Афганистана ранее покинул страну, представители талибов вошли в столицу и заняли президентский дворец. В аэропорту Кабула сейчас идет массовая эвакуация представителей дипломатических миссий, однако похоже, покинуть страну стремятся и местные граждане, оказавшиеся без защиты властей.

Ранее 5-tv.ru писал, что пришедшие к власти талибы объявили об окончании войны в Афганистане. В ближайшее время радикалы собираются определиться с типом власти и формой режима.

* — запрещена в РФ.

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