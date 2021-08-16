Самолет с опознавательными знаками Афганистана разбился в Узбекистане

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Карина Бернтгольц
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Минобороны республики изучает данную информацию.

Самолет с опознавательными знаками Афганистана разбился в Узбекистане

Фото: Telegram/Topnewsuz

Самолет с опознавательными знаками Афганистана разбился в Сурхандарьинской области Узбекистана. По неподтвержденным данным, находившиеся на борту смогли спрыгнуть с парашютом. Об этом сообщило издание «Газета.uz». Минобороны Узбекистана в настоящий момент проверяет данную информацию.

Официальных комментариев по поводу авиакатастрофы пока не поступало.

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