Новый афганский порядок: что изменили талибы после падения Кабула
Всего за сутки жизнь в столице Афганистана радикально дифференцировалась.
Фото, видео: ТАСС / STRINGER; 5-tv.ru
Афганистан вновь превратился в горячую точку на карте мира. Власть захватили талибы, боевики вынудили президента покинуть страну. Самые драматичные кадры сняты в аэропорту Кабула. Люди штурмом брали самолеты — это совсем не похоже на эвакуацию, которую, якобы организовали американские военные. Паника, давка, хаос. Самые отчаянные — цеплялись за шасси, но не могли удержаться. Есть погибшие…
Авиакомпании отменили прямые рейсы и облетают исламскую республику… В Кабуле вывешивают белые флаги и закрашивают лица моделей на рекламных плакатах — «Талибан»* обязывает женщин носить хиджаб. Хроника афганского переворота — в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Хусейна Садата.
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