Новый афганский порядок: что изменили талибы после падения Кабула

Всего за сутки жизнь в Кабуле радикально изменилась. Президентский дворец и резиденции местной элиты заняли представители новых властей. В столице Афганистана закрылись крупные магазины, прекратились занятия в вузах.

Наступил второй день, как «Талибан»* вошел в Кабул. Почти все закрыто, в том числе учебные заведения. Ситуация в Кабуле стремительно меняется. Кабул сегодня живет спокойной жизнью — автомобили спокойно курсируют, а люди идут по своим делам.

Бойцы запрещенного в России «Талибана»* в здании афганского парламента. Новый главный силовик — руководитель МВД страны уже осваивает кабинет, лакомясь чипсами. Под их контролем и президентский дворец.

Бывший теперь уже президент страны Гани куда-то пропал, New York Times пишет, что прячется в Узбекистане. И кто тут власть — никаких сомнений больше нет.

«Талибан»* наводит в Кабуле свои порядки, первым делом меняя символику. И, открывая двери тюрем, — на свободе сотни заключенных, тоже из числа радикалов.

Так уже было в 1996-м. Местные помнят, насколько жесткими могут быть талибы и потому никто им перечить не будет.

«У нас на рынке все нормально, никаких проблем не возникло после того, как Кабул пал. Все хорошо!» — говорит местный житель

Большинство магазинов, лавок и кафе сегодня закрыты. Их владельцы, как и клиенты отсиживаются дома. Особенно опасаясь за жен и дочерей. Вместе с вводом комендантского часа новая власть уже распорядилась — женщины могут передвигаться по улицам лишь в сопровождении махрама — мужчины-родственника. И шутить с подобным не стоит, даже иностранкам. Вот к сравнению — эфир корреспондента CNN Клариссы Вард до талибов, и теперь, когда они пришли.

Но те, кто работал на западных военных, в случае этого мужчины — на Бундесвер, очень боятся за себя и родных.

«Люди напуганы, все закрыто, мы не знаем, что будет. Надеюсь, Германия поможет мне и моей семье эвакуироваться», — пояснил мужчина.

Талибы обещали не трогать никого из гражданских, а так же — иностранных дипломатов. Но вслед за американцами, эвакуировались и другие западные дипмиссии. Всех афганцев, сотрудничавших с ними — просто бросили. Зато забрали несколько сотен служебных собак — все-таки в ответе за тех, кого приручили.