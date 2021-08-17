Илья Авербух показал, какой сюрприз ему устроили после рождения сына

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Елизавета Мареныч
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Хореограф ледовых шоу был тронут искренностью коллег.

Фото, видео: Instagram @averbukhofficial

Пару дней назад в семье фигуриста и хореографа ледовых шоу Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой случилось пополнение — на свет появился их сын. Однако чуть ли не сразу после рождения звездного наследника постановщик вынужден был отправиться на гастроли в Нижний Новгород, где его поджидал приятный сюрприз от коллег.

Так, по приезде новоиспеченного отца чуть ли не с порога трогательно поздравила труппа местного балета. Артисты пожелали ему «здоровья, счастья и всего самого лучшего». Илья Авербух, в свою очередь, поблагодарил коллег за теплые слова, поделившись кадрами этого момента на своей странице. 

«Друзья, благодарю вас за море писем, поздравления, за светлые слова для нашего с Елизаветой мальчика! Желаю каждому испытать это непередаваемое счастье! Спасибо вам за добро!», — написал фигурист под видеороликом.

Instagram @averbukhofficial

Отметим, что ранее Илья Авербух дал первое интервью после рождения их с актрисой сына. Фигурист отметил, что бесконечно счастлив рождению наследника, которого он сразу же окрестил настоящим «богатырем».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Арзамасова показала первое фото из больничной палаты после родов.

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