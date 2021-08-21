Вера Сотникова: «Инопланетяне эвакуировались с нашей планеты из-за коронавируса»

Актриса Вера Сотникова заявила, что инопланетяне, которые определенно населяли до недавнего времени Землю, сбежали из-за разыгравшегося на планете коронавируса. Испытав на себе тяготы недуга — а звезда очень тяжело его перенесла — она лишь утвердилась в своем мнении.

В больницу Сотникова угодила в июне этого года. Артистка полагает, что подхватила инфекцию, потому что не прошла вакцинацию. Собиралась, но не успела, коварная зараза нашла ее раньше. Так плохо, признается, ей еще никогда не было: выкручивало руки и ноги, болела кожа на всем теле. Вот уже полтора месяца, как Сотникова поправилась, а слабость ощущает до сих пор.

Актриса не только снимается в кино, но и является телеведущей. В передаче «Битва экстрасенсов» она трудится уже несколько лет, так как верит в особые способности участников. И в инопланетян верит, о чем без тени смущения сообщила в одном из ток-шоу на канале «Россия 1». По словам актрисы, ей был явлен некий знак, возвестивший о переезде пришельцев с Земли на другую планету. Кроме того, Сотникова уверена, что миграция даже была заснята камерами МКС.

«18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты. Либо они сами боятся этого вируса, либо знают, что он будет мутировать. Нашей цивилизации пришел кирдык», — постановила актриса.

Раз уж инопланетные умы осознали опасность COVID-19 и спаслись бегством, значит, ситуация очень серьезная, считает Сотникова. Единственное спасение человечества — в глобальной вакцинации, в этом она не сомневается. Не поспоришь, мотивация мощная.

Артистка — не единственная представительница российского шоу-бизнеса, которая верит во внеземные цивилизации. Певица Катя Лель, к примеру, по ее собственным утверждениям, встречается с инопланетянами и общается с ними с подросткового возраста. Весной Лель назвала официальную дату массового вторжения пришельцев на Землю.