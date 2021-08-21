Скончалась актриса из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Финист—Ясный сокол»

Советская и белорусская актриса Галина Орлова скончалась. На момент смерти народной артистке БССР было 92 года. О трагедии сообщил телеканал ОНТ. Причина смерти, а также дата и место прощания со звездой пока не называются. Об этом сообщат дополнительно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким Галины Орловой. В своем послании глава республики оценил вклад актрисы в советскую культуру.

«Созданные ею на легендарной сцене незабываемые образы вошли в золотой фонд отечественной культуры. Жизненный и творческий путь Галины Александровны — яркий пример самоотверженного служения искусству и Родине. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — отметил белорусский лидер.

Орлова была старейшей актрисой Купаловского театра, где исполнила десятки и сотни ролей. Среди ее киноработ самые известные «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Финист—Ясный сокол», «Одесские каникулы», «Весення сказка», «Жениться — не журиться» и «Милый лжец».