Настя Ивлеева впервые о разрыве с Элджеем: «Очень больно! До сих пор его люблю»

После многих месяцев неведения фанаты все же узнали правду об отношениях блогера Анастасии Ивлеевой и рэп-исполнителя Элджея — звездной пары больше нет. О том, что их брак дал трещину, говорят уже давно, но до сих пор никто из артистов не комментировал ситуацию.

Первой прервала молчание Ивлеева. Она рассказала, что налаженный быт и уютный дом оказались неподходящей атмосферой для метущегося духа музыканта. По словам супруги, Элджею нужно было выйти из зоны комфорта, чтобы заняться творчеством. После осознания сего факта молодые люди провели пару недель порознь.

«Мы поняли, что произошла перемена, и она не в пользу нас двоих. Но мы просто продолжали жить в этом, прислушиваться к себе еще больше. Анализировать. И все это длилось на протяжении, наверное, месяцев четырех. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: „Давай, чао-какао!“ Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю», — призналась блогер в интервью журналу Tatler.

Как отметила Ивлеева, Элджей (Настоящее имя Алексей Узенюк. — Прим. ред.) всегда будет ей родным человеком, но теперь ее любовь к мужчине больше напоминает нежные чувства к брату. Слухи о том, что кто-то из знаменитостей изменил другому, блогер опровергла: «Мы друг друга не предавали, не дай бог». Возлюбленные были без ума друг от друга, но это негативно влияло на их мотивацию к работе над новыми проектами.

Желание «вылезти из кокона» стало основным на пути к разрыву. Звезды подарили друг другу свободу и расстались без обид. По крайней мере, в этом уверена Настя Ивлеева.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Ивлеева впервые назвала настоящую причину прекращения общения с Идой Галич.