С разницей в год потеряла горячо любимых мужа и сына: трагедии Галины Орловой

Советская и белорусская актриса, народная артистка БССР Галина Орлова скончалась на 93-м году жизни, спустя 20 одиноких лет после гибели горячо любимых ею мужа и сына. Своих мужчин — обоих звали Николай Николаевич Еременко, оба были актерами — она потеряла с разницей в год и похоронила под одним надгробием.

Орлова родилась 30 ноября 1928 года в Витебске (БССР). Окончила местную студию при театре имени Якуба Коласа, после чего была принята в труппу. Позже перешла в старейший в стране Белорусский драматический театр имени Янки Купалы в Минске — он основан в 1890 году. На большом экране она дебютировала с ролью учительницы в короткометражке «Павлик» режиссера Владимира Стрельцова.

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Среди ее киноработ самым известными стали «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Финист—Ясный сокол», «Одесские каникулы», телеспектакль «Милый лжец», «Амнистия» и «Атланты и кариатиды». На сцене играла героинь Островского, Толстого, Достоевского, Гоголя и других классиков.

Мужем Орловой стал Николай Еременко (старший), народный артист СССР, гордость Белоруссии, фронтовик, актер театра и кино. В 15 лет он подделал документы, чтобы отдать долг родине, пораженной Великой Отечественной войной. Выжил в нацистском концлагере, бежал из плена, после фильтрационного лагеря был реабилитирован. Получив ложную телеграмму о смерти сына, мать Еременко переехала из Новосибирска в Витебск. Узнав об этом, Николай отправился вслед. Там поступил в студию Коласа, где и встретил будущую жену.

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На момент знакомства с Еременко Орловой было всего 15 лет. Она тут же влюбилась в черноволосого и плечистого красавца с пронзительным взглядом. После нескольких лет отношений тихо расписались, в 1949-м стали родителями единственного наследника. Поначалу снимали угол в коммуналке, терпели стеснение, но все равно были, как говорила Орлова «совершенно счастливы».

«Наши отношения всегда были очень сдержанными. Он не признавался мне каждый день в любви, но я понимала, что дороже ни у него, ни у меня, кроме нас двоих и Коленьки, никого не было», — признавалась в одном из интервью актриса.

Николай Еременко-младший пошел по стопам родителей. Он стал актером, режиссером, в 1991 году получил звание народного артиста России за большие заслуги в области киноискусства. Окончил ВГИК, работал на киностудии имени Горького, известен ролями в картинах «У озера», «Трактир на Пятницкой», «31 июня» и многих других. На его счету около 50 фильмов. Маме и папе он подарил двух внучек.

Орлова обожала сына. Она была уверена, что он невероятно похож и на нее, и на отца. Супруги шутили: «Хорошо взболтнули!». Трех дней от роду мальчик схватил воспаление легких и едва не погиб. Жизнь ему спас ссыльный доктор, оказавшийся в послевоенном Витебске как жертва «дела врачей». Однако судьба распорядилась так, что Еременко-младший все же ушел из жизни молодым — в 52 года. Причиной смерти стал инсульт. Годом ранее, в 2000-м скончался Еременко-старший. Он не пережил второго сердечного приступа.

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Накануне кончины наследника Орлова, по ее словам, видела множество зловещих знаков, а супруг являлся к ней во сне со словами «Ты должна знать…». Как позже решила актриса, любимый муж пытался предупредить ее о будущей трагедии, но поверить в нее она была еще не готова.

Отец и сын похоронены в Минске на Восточном кладбище. Памятник венчают их бюсты — два похожих лица, красивых и мужественных. О том, когда и где состоится церемония прощания с Галиной Орловой, для которой роль жены и матери была важнее самой изящной партии на сцене, близкие пока не сообщали. Президент страны Александр Лукашенко направил соболезнования семье покойной артистки. В своем послании он отметил, что светлая память об Орловой останется в сердцах белорусов, а ее образы войдут в золотой фонд отечественной культуры.

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