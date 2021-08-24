Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от COVID-19 для больных и пожилых

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Алиса Старжевская
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Министерство выпустило новые временные методические рекомендации по проведению вакцинации от коронавирусной инфекции у людей старшего поколения и пациентов с ВИЧ и времени действия QR-кодов.

Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от COVID-19 для больных и пожилых

Фото: globallookpress.com / Saman Abesiriwardana

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Министерство здравоохранения обновило временные методические рекомендации по проведению вакцинации от COVID-19 в России. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Официально разрешено применять «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет, а также для ревакцинации и для переболевших COVID-19. Отдельно указывается на необходимость организации в рамках прививочной кампании индивидуальной работы с пожилыми людьми старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях соцзащиты.

Кроме того, в документе даны рекомендации по процедуре вакцинации ВИЧ-инфицированных. Таким пациентам подходит препарат «Спутник V», алгоритм применения заключается в соблюдении сроков.

«Рекомендуется использование вакцины у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств», — уточнили в Минздраве.

В заключение ведомство приводит информацию о сроках действия QR-кодов. Для получивших отрицательный результат ПЦР-теста — 72 часа, для переболевших — полгода, а для вакцинированных и ревакцинированных — год, который, в случае ухудшения эпидситуации, министерство вправе сократить до шести месяцев.

Специалисты системы здравоохранения призвали медиков активнее вести просветительскую работу с населением, объясняя, что вакцинация не вызывает COVID-19, а лишь создает иммунный ответ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стали известны итоги исследования влияния «Спутника V» на репродуктивную функцию.

Тема:
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