Таролог о возможной беременности Регины Тодоренко: «Не остановятся и на трех»

Телеведущая Регина Тодоренко беременна! Данная информация не подтверждена, но в это верят ее преданные поклонники. И для таких мыслей есть поводы. Например, на днях украинская звезда Регина Тодоренко пожаловалась на тошноту во время покупки роскошных апартаментов в Москве. По словам ведущей «Орла и решки», ей якобы стало плохо из-за волнения. Однако поклонники заподозрили супругу Влада Топалова в беременности.

Таролог Марианна Абравитова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru раскрыла правду об интересном положении телеведущей.

«Влад Топалов и Регина Тодоренко решили нас немного поинтриговать. В их семье действительно происходит что-то экстраординарное. Фолловеры считают, что это скорее всего очередная беременность. А что же говорят карты таро? На самом деле эта пара планирует стать многодетной, они не хотят останавливаться ни на двух, ни на трех. Их задача сейчас — родить как можно больше детей, сделать из них очень интересных личностей», — рассказала Марианна Абравитова.

Таролог также добавила, что Регина Тодоренко и Влад Топалов вплотную приблизились к осуществлению своей мечты. По ее словам, карты таро с высокой степенью вероятности показывают, что телеведущая беременна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Топалов ребусом намекнул на беременность Тодоренко.