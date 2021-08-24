Топалов ребусом намекнул на беременность Тодоренко: «Слишком очевидно!»

Россияне с замиранием сердца наблюдают за событиями в семье телеведущей Регины Тодоренко. Звезда перестала носить облегающие платья, не фотографирует себя в полный рост, а накануне и призналась, что ни с того ни с сего ее начинает тошнить. Поклонники заподозрили неладное: неужели звезда беременна? Пока дива молчит, посты с намеками на «интересное положение» выкладывает ее супруг-певец Влад Топалов.

Около часа назад в Instagram артиста появилось фото, где он радостно смотрит на супругу, кричит и хватается за голову одновременно. Дело происходит в автомобиле, а за окном стоит сотрудник ГИБДД.

«Попробуйте угадать, что здесь происходит! Хотел написать подсказку, но слишком очевидно будет… Блин!» — написал Топалов.

Пользователи сразу смекнули: Регина могла подстроить все так, что о грядущем пополнении в семье Владу сообщил страж правопорядка. Именно поэтому и тот, и другой на фото позируют с довольными лицами.

vladtopalovofficial

«Права забыл?»

«Да нет же! Разыграли, скорее всего!»

«Регина беременна!»

«Кажется, скоро кто-то станет папой во второй раз…»

«У Регины, наверное, тест на беременность в руке!» — дискутировали фолловеры звездной пары.

Топалов и Тодоренко пока предпочитают хранить молчание. Остается надеяться, что это ненадолго.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Влад Топалов вдруг решил отказаться от жены.