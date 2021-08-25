Стало известно, чем были похожи все бесследно исчезнувшие дети в Тюмени

Тюмень бурлит, задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки. Это громкая история — школьницу искали всем городом полтора месяца, нашли убитой. Тело до сих пор не захоронили, пока идет следствие.

Задержанный жил в соседнем доме, снимал там квартиру, по предварительным данным, он мог убить девочку в день ее исчезновения, потом прятал труп, испугался огласки и подбросил тело. Корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе передает с места событий.

Вот дом, где жила девочка, а вот соседний. Именно сюда она спешила за бесплатным Wi-Fi. Настю искали по всему микрорайону, по всему городу, а судя по тому, что следователи сейчас ведут обыск в этой квартире, все это время бабушка могла видеть из своего окна комнату, где пытали ее внучку.

Спустя почти неделю после обнаружения тела следователи объявили — они нашли подозреваемого.

«За что задержаны?»

«За убийство несовершеннолетней»;

«место проживания?»

«Тюмень», — отвечает подозреваемый на вопросы правоохранителя.

Горожане еще не знают о задержании, они несут цветы к стихийному мемориалу. Многие не могут содержать слез. Но когда они узнали что в 50 метрах идет обыск в квартире предполагаемого убийцы, слезы высохли и все бросились в соседний двор. Настроение — близкое к суду Линча.

Но следователи лишь выносят вещественные доказательства. Что в коробках сказать сложно. Но в одном из пакетов сорванный со стены кусок обоев. Скорее всего, их направят на экспертизу, попытаются найти биологические следы девочки.

Жильцы дома рассказали нам: следствие изначально подозревало, что к пропаже Насти Муравьевой причастен кто-то из соседей. Местный сантехник помнит, как еще в начале месяца спиливал дверь в этой самой квартире. Тогда обыскали сразу 21 помещение, но ничего не нашли.

В Тюмени за 20 лет исчезли девять школьников. С 1997 года по всей области бесследно пропадают дети. Найти удалось лишь тела двоих девушек, обе были задушены. Экспертиза показала — до того как расправится, преступник держал их в заложниках какое-то время. Следов сексуального насилия на телах не обнаружили. Несколько дней назад в Тюмень специально приехал следователь, который специализируется на серийных убийствах. Известно, что он ищет связь между ранее совершенными в области похищениями детей.

«Когда увидели фотографии всех девочек, оказались, что дети очень похожи. Сходство — косит глазик», — рассказала волонтер Валентина Мануйлова.

Тело Насти Муравьевой нашли в коробке. Оно было завернуто в 40 полиэтиленовых пакетов и обмотано пищевой пленкой. Эта коробка и привела следователей на мебельное предприятие.

«Оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан», — рассказала представитель МВД Ирина Волк.

Задержанным оказался ранее не судимый 40-летний мужчина. Десять лет назад он служил сержантом в милиции, но не продержался и двух лет. Генетическая экспертиза уже подтвердила, что образцы ДНК с тела жертвы совпали с изъятыми у задержанного. По нашим данным, он отказался проходить проверку на полиграфе. Возможно, не хочет чтобы стали известны другие эпизоды.