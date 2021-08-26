Сын Екатерины Васильевой рассказал, в каком монастыре будет служить актриса

Стало известно, что актриса Екатерина Васильева станет монахиней в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре. Об этом РИА Новости сообщил сын актрисы, настоятель храма Святителя Николая на Трех Горах протоиерей Димитрий Рощин.

«Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь», — сказал он, отвечая на вопрос, в каком монастыре она будет служить.

О том, что 76-летняя актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла постриг сообщила в своем Telegram-канале коллега артистки по творческому цеху Мария Шукшина.

«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын — священник в Храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!» — написала Шукшина.

Известно, что Троице-Одигитриевский ставропигиальный (то есть подчиненный непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) женский монастырь, или же Зосимова пустынь, расположен в поселении Новофедоровское в составе Троицкого административного округа Москвы. Основан в 1826 году.

Екатерина Васильева — яркая и неординарная актриса. В ее творческом списке множество запоминающихся ролей в театре. Она также блистала на сцене Театра имени Ермоловой, «Современника» и МХАТа.

Фильмография актрисы включает более 200 картин, среди наиболее известных — «Бумбараш», «Соломенная шляпка», «Обыкновенное чудо», «Пацаны», «Чародеи», «Экипаж».

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг.