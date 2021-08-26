Убитую в Тюмени восьмилетнюю школьницу перед смертью изнасиловали. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Задержанному по уголовному делу об убийстве Насти Муравьевой Виталию Бережному Следственный комитет планирует предъявить обвинение в убийстве малолетнего, сопряженном с изнасилованием. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала руководитель управления взаимодействия со СМИ СУ СК РФ.

По данным следствия, в момент совершения преступления подозреваемый находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Вероятный душегуб встретил восьмилетнюю девочку на лестничной площадке, после чего заманил в свою квартиру, где связал скотчем и изнасиловал. Затем он ее убил.

После убийства он хранил тело девочки в холодильнике в течение нескольких дней. В какой-то момент мужчина решил избавиться от трупа школьницы, для этого он взял с работы, где он работал мебельщиком, коробку от бытовой техники. Ее, как позже выяснили следователи, передали в расположенный неподалеку цех для установки в кухонный гарнитур.

У другого сотрудника завода обнаружили подрезанный половик, который предполагаемый убийца использовал, чтобы завернуть останки. Их он бросил возле озера спустя полтора месяца после убийства — 17 августа. Останки были найдены спустя два дня — 19 августа.