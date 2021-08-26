Убитую в Тюмени восьмилетнюю школьницу перед смертью изнасиловали
По данным следствия, в момент совершения преступления подозреваемый находился в алкогольном и наркотическом опьянении. После убийства он хранил тело девочки в холодильнике.
Фото, видео: ТАСС / Моргунов Денис, 5-tv.ru; СК РФ
Убитую в Тюмени восьмилетнюю школьницу перед смертью изнасиловали. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«Задержанному по уголовному делу об убийстве Насти Муравьевой Виталию Бережному Следственный комитет планирует предъявить обвинение в убийстве малолетнего, сопряженном с изнасилованием. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала руководитель управления взаимодействия со СМИ СУ СК РФ.
По данным следствия, в момент совершения преступления подозреваемый находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Вероятный душегуб встретил восьмилетнюю девочку на лестничной площадке, после чего заманил в свою квартиру, где связал скотчем и изнасиловал. Затем он ее убил.
После убийства он хранил тело девочки в холодильнике в течение нескольких дней. В какой-то момент мужчина решил избавиться от трупа школьницы, для этого он взял с работы, где он работал мебельщиком, коробку от бытовой техники. Ее, как позже выяснили следователи, передали в расположенный неподалеку цех для установки в кухонный гарнитур.
У другого сотрудника завода обнаружили подрезанный половик, который предполагаемый убийца использовал, чтобы завернуть останки. Их он бросил возле озера спустя полтора месяца после убийства — 17 августа. Останки были найдены спустя два дня — 19 августа.
- 26 авг
- Тело убитой девочки из Тюмени могло быть спрятано в диване
- 26 авг
- Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признался в содеянном
- 26 авг
- Вероятный убийца Насти Муравьевой в Тюмени владел частным детсадом в ХМАО
- 26 авг
- Коллега о подозреваемом в убийстве школьницы в Тюмени: «У него мрак какой-то»
- 26 авг
- Предполагаемый убийца девочки в Тюмени участвовал в ее поисках: «В основном тусил в штабе»
- 26 авг
- Подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени привезли на место преступления
- 26 авг
- Меру пресечения предполагаемому убийце школьницы в Тюмени изберут 26 августа
- 26 авг
- У дома и квартиры предполагаемого убийцы тюменской школьницы обнаружили странности
- 26 авг
- Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени задолжал по кредитам два миллиона
- 26 авг
- Появились фото подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
67%
0.25 87.06
0.48
Нашли ошибку?