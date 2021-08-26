Зачем подозреваемому в убийстве тюменской девочки надели на глаза маску
Криминалист Михаил Игнатов прокомментировал решение правоохранителей во время следственного эксперимента с подозреваемым Виталием Бережным.
Фото, видео: ВКонтакте @black_tmn
Подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки Виталия Бережного в Тюмени следователи привели на место преступления с черной медицинской маской на глазах. Криминалист Михаил Игнатов рассказал 5-tv.ru, для чего это было сделано. По его словам, это не самодеятельность, действия правоохранителей продиктованы Уголовно-исполнительным кодексом РФ.
«Удивляюсь, почему маску на лицо надели, а не балаклаву. Это сделано, чтобы защитить подозреваемого или обвиняемого от самосуда, который может произойти при выезде за пределы изолятора», — разъяснил специалист.
Также это сделано, чтобы избежать травли родственников подозреваемого. Решение принимает руководитель следственных органов, отметил эксперт. Подозреваемый может сам ходатайствовать о подобной защите. Как правило, требования удовлетворяются. Так, конвоируемым могут даже предоставить бронежилет. По словам Игнатова, история знает, как киллеры убивали обвиняемых во время следственных экспериментов, например, чтобы те не дали «лишних» показаний.
Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени 30 июня. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Расчлененное тело девочки нашли через полтора месяца — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное.
25 августа по подозрению в убийстве был задержан 40-летний Виталий Бережной. Как писал 5-tv.ru, он признался в содеянном. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения похитил ребенка, изнасиловал, а после убил и расчленил.
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