Прохор Шаляпин обвинил врачей в доведении супруги до комы

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Виктория Андреева
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Миллионерша Татьяна Дэвис слегла с коронавирусом. Дышать самостоятельно она не может. Помогает только аппарат ИВЛ.

Прохор Шаляпин обвинил врачей в доведении супруги до комы

Фото: Instagram @shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин рассказал, из-за кого его 42-летняя супруга оказалась в коме. Знаменитый артист обвинил американских врачей, лечивших миллионершу Татьяну Дэвис на дому, в непрофессионализме. Он считает, что женщине изначально неверно поставили диагноз. Из-за этого момент, когда бизнесвумен еще можно было поставить на ноги, упустили.

Шаляпин подтвердил, что у Дэвис выявили COVID-19. Он сообщил, что супруга подключена к аппарату ИВЛ и совершенно беспомощна. Коварный вирус поразил легкие на 80%. Певец всерьез опасается за жизнь миллионерши.

«Мы занимались самолечением. Это была роковая ошибка. Доктора ее лечили вообще не в ту сторону. Они капали какую-то желтую жидкость. Она дышала какими-то стволовыми клетками для легких. Они заставляли дышать ее сальбутамолом. Где COVID-19 и где астма?!» — возмущался Прохор в интервью для телеканала «Москва 24».

Артист добавил, что докторов, «не умеющих ставить диагнозы», ему посоветовали хорошие знакомые. Он признался, что заподозрив неладное, стал регулярно измерять уровень кислорода в крови любимой Дэвис при помощи электронных часов. Когда цифра на табло упало до критического минимума в 64%, Шаляпин забил тревогу.

«Три недели назад я ее отправил в Саммерлин с посиневшими губами, она теряла сознание. Ей было все хуже и хуже. Сначала на кислороде лежала, потом надели маску. Но она все время была на связи, а сейчас не может ответить на СМС. К сожалению, лежит на ИВЛ, и я не знаю, что будет дальше», — сетовал певец.

Соцсети

Выяснилось, что в госпитале, где лежит сейчас Татьяна Дэвис, находятся также ее родители. Стоимость лечения миллионерши в сутки составляет более тысячи долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что незадолго до экстренной госпитализации Татьяна Дэвис успела официально узаконить отношения с Прохором Шаляпиным. Свадьба влюбленных была шикарной.

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