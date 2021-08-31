Анастасия Волочкова обвинила соседку в национализме

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Надежда Квашенко
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Балерина заступилась за таджикскую семью, которую приютила на своем участке в коттеджном поселке.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Знаменитая танцовщица и звезда рунета Анастасия Волочкова вступилась за семью из Таджикистана, которая проживает на ее участке в коттеджном поселке Новахово в Подмосковье. О проблемах с соседями балерина рассказала в своем аккаунте в Instagram.

По словам Волочковой, конфликт с председателем «незаконно созданного», как подчеркнула звезда, товарищества собственников недвижимости (ТСН), произошел из-за того, что эта женщина выдвинула требования двум маленьким девочкам-таджичкам. Дети должны были покинуть игровую площадку, на которой якобы могут находиться только наследники сотрудников.

Как рассказала балерина, она приютила приезжих и относится к ним, как к родным, а не как к сотрудникам.

«Дорогие мои, хочу спросить у вас. Неужели зазорно приютить у себя семью из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана? Да неважно откуда. Мы все люди. Мы ходим по одной земле и дышим одним воздухом. И дети наши равны. Как можно выгонять маленьких ангелочков с детской площадки?» — цитируют Волочкову «Дни.ру».

Instagram @volochkova_art

Поклонники согласились, что подобное отношение просто возмутительно.

«Анастасия, вы совершенно правы, детей чужих не бывает. Спасибо вам»;

«Все равны! Низко отыгрываться на детях», — выразили солидарность с Волочковой поклонники.

Однако нашлись и те, кто посоветовал звезде балета начать все-таки с себя.

«Насть, да вы сами давно ли выучили имя своего работника? Он для вас был „человек-таджик“, так вы его называли в одной телепрограмме», — припомнили подписчики.

К слову, вокруг знаменитой блондинки и звезды эпатажных шпагатов в последнее время возникает одна сенсация за другой.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская инициировала создание петиции против оскандалившейся Анастасии Волочковой.

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