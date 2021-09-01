Приметы на 1 сентября: как узнать, что принесет школьникам новый учебный год
Таролог рассказала о главных школьных суевериях, которые сулят удачу и успех.
Фото, видео: Depositphotos / BalaguR; 5-tv.ru
Первое сентября — это особенно волнительный день не только для школьников, но и для их родителей. Мамы и папы ведут свое чадо в школу, переживая, как он адаптируется после летних каникул. Однако по первому дню осени можно предугадать, как сложится весь учебный год. Таролог Саона в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о главных приметах осеннего праздника — дня знаний.
«Если утром ребенок пробудился сам и уже готов, одет, вы просыпаетесь и видите это, то обязательно будет перспектива, ребенок хорошо будет впитывать информацию, которая принесет ему успех», — отметила Саона.
Таролог добавила, что учебный год принесет удачу детям и в том случае, если по дороге в школу родители вместе с ребенком найдут какие-либо школьные принадлежности — ручку, тетрадь, пенал или книгу.
«Также если у вас дома есть животные — попугаи, кошки или собаки, — и они рано утром начали издавать звуки, то обязательно также будет перспектива и удача у ваших детей», — подытожила специалист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать на 1 сентября.
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