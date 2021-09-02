Стала известна дата прощания с актрисой из «Улиц разбитых фонарей»

Актриса театра и кино Галина Демидова — скоропостижно скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра-фестиваля «Балтийский дом».

Как рассказали в театре, церемония прощания с Галиной Ивановной состоится 3 сентября в 13 часов дня. Пришедшие смогут почтить память выдающейся артистки и проводить ее в последний путь.

Российская актриса Галина Демидова долгие играла на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, который позже был переименован в петербургский государственный театр-фестиваль «Балтийский дом». Театралы и телезрители запомнили Галину Ивановну по ролям в фильмах-спектаклях и сериалах, в числе которых «Чужая беда», «Мертвые души», «Проводы белых ночей», «Улицы разбитых фонарей», «Профиль убийцы» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончался народный артист РСФСР Роман Громадский. Звезде сериала «Ментовские войны» было 80 лет.