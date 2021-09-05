Подруга рассказала о загадочной смерти актера из Кемерово: «Был безумно талантлив!»

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 262

Максиму Герцеву было 25 лет. В последний раз его видели садящимся в иномарку с тонированными окнами.

Фото, видео: Depositphotos / lemonpink; 5-tv.ru

Бездыханное тело молодого актера Максима Герцева нашли накануне в одном из районов Кемерово. Что произошло с перспективным юношей — пока неясно. Близкие люди до сих пор не могут поверить в трагедию. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru подруга погибшего Алина Троегубова сообщила, что тот был поистине уникальным.

«Очень хорошим был человеком, замечательным! Очень добрым и безумно талантливым! Очень (тяжело восприняла новость о смерти — Прим. ред.), да…» — рыдала от отчаяния женщина.

Подруга, как и другие знакомые Максима Герцева, не смогли назвать точную причину его смерти. Она отметила, что хорошо дружила с актером, но не так близко, чтобы первой узнать все обстоятельства трагедии.

lizaalert.org

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», сотрудник кемеровского муниципального Театра для детей и молодежи пропал 3 сентября. В последний раз его видели садящимся в авто марки Nissan Ade темно-зеленого цвета. Молодой человек уехал в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Ему было всего 25 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине вдовы «главного цыгана СССР» Николая Сличенко, актрисы Тамиллы Агамировой и звезды сериала «Воронины» Артура Диланяна.

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