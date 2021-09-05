Неприкаянный: незадолго до смерти актер из Кемерово уволился из театра

Кемеровский актер Максим Герцев трагически погиб спустя два месяца после увольнения из театра. По одной из версии, молодой человек мог добровольно уйти из жизни из-за «кризиса». Однако точные обстоятельства его смерти пока хранятся в строжайшем секрете. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщил Григорий Забавин, директор МУК «Театр для детей и молодежи», где служил юноша.

Глава культурного учреждения охарактеризовал Герцева, как очень доброго, ответственного, надежного человека. Он заметил, что в театр юноша устраивался несколько раз. Изначально — сразу после окончания института. Впоследствии молодой человек ушел служить в армию, а после дембеля вновь вернулся на сцену. В марте 2021 года Максим заговорил о смене профессии, но, как и положено, отработал все спектакли и объявил об уходе.

«В июне этого года, поняв, что, наверное, это не совсем его профессия, — может быть, даже это решение было верным — решил чего-то другого в жизни искать. Он сильно больших, главных ролей не играл. Мы очень так хорошо расстались и с пониманием. Для него это было осознанное решение, мы желали ему счастья. Для нас большой шок, то, что произошло», — признался Григорий Забавин.

Бывший начальник покойного отметил, что стабильную работу тому найти не удалось. Он пробовал устроиться охранником, но вскоре случилась трагедия.

«Что, как, почему все произошло, честно говоря, не знаю. Я с июня месяца видел его, наверное, один разок. Девчонки-актрисы вчера плакали. Я так подозреваю, что какой-то кризис, возможный. Он такой неладный… Слово „неприкаянный“ — самое точное», — заключил руководитель театра.

ВКонтакте @newkidd

Не исключают, вероятно, версии о суициде некоторые друзья и коллеги Максима Герцева. Театрал Василий Михайлов, к примеру, в Instagram выложил пост, где мысленно обращался к покойному и задавал странный вопрос.

«Макс, зачем? Спасибо за нашу работу и общение… Мне будет тебя не хватать…» — написал молодой человек, словно укоряя друга за фатальную ошибку.

Instagram @germaxx

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», актер кемеровского муниципального Театра для детей и молодежи пропал 3 сентября. В последний раз его видели садящимся в авто марки Nissan Ade темно-зеленого цвета с тонированными окнами. Молодой человек уехал в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Подающему надежды юноше было 25 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как охарактеризовала трагически погибшего Максима Герцева подруга.