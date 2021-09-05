Несовершеннолетняя дочь Моники Беллуччи отдыхает в объятиях молодого манекенщика

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя шестнадцатилетняя Дева отдыхает в объятиях французского манекенщика. Известно, что возлюбленный наследницы известных актеров Лука Саландра на пару лет старше ее. Сейчас молодая пара наслаждаются компанией друг друга в Венеции. Влюбленные не боятся демонстрировать свои чувства на публике. Фотографии, на которых Лука и Дева страстно целуются, молодой человек выложил на своей странице в Instagram.

О привлекательном манекенщике известно — немного. Лука Саландра, как и Дева Кассель имеет французские и итальянские корни. Яркая внешность молодого человека сразу привлекает внимание. Жгучий длинноволосый брюнет с темно карими глазами и выразительными скулами делает успешную модельную карьеру.

Instagram @lucasalandra

Что думают родители шестнадцатилетней Девы о ее отношениях со взрослым бойфрендом — неизвестно. Тем не менее вторая супруга Венсана Касселя Тина Кунаки ставит лайки под каждой фотографией Девы и Луки. Возможно и сам Венсан Кассель не против романа своей еще совсем юной дочери.

Дева Кассель, которая в этом месяце отметит свое 17-летие тоже строит модельную карьеру. Девушка снимается для обложек модных глянцевых журналов, а также участвует в рекламных фотоссесиях именитых брендов. Начинающая модель — копия своей матери в молодости. Дева переняла от своей известной родительницы выразительные пухлые губы и темные вьющиеся волосы. Сама же Моника Беллуччи была секс-символом не одно десятилетие.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель были женаты на протяжении 14 лет. За это время в семье актеров появились две дочери Дева и Леони. Младшая наследница в этом году отмечает 11-летие. После развода с Беллуччи Кассель женился на французской модели Тине Кунаки, которая подарила ему еще одну дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 56-летняя Моника Беллуччи снялась с 16-летней дочерью для обложки Vogue.