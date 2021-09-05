Поклонницы огорчились видом постаревшего Бойко: «Третье фото в паспорте»

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Алиса Старжевская
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Пользователи сети гадают, что могло случиться с любимым актером, звездой сериала «Всегда говори „всегда“».

Поклонницы огорчились видом постаревшего Бойко: «Третье фото в паспорте»

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Sergeev

Поклонницы огорчились видом постаревшего Ярослава Бойко, полюбившегося миллионам зрителей после выхода сериала «Всегда говори „всегда“», где он сыграл роль привлекательного возлюбленного Марии Порошиной. Изменившуюся не в лучшую сторону внешность актера они увидели в телепередаче «Мой герой».

«Какой был красивый, время идет очень быстро»;

«Возраст свое берет!»;

«Потасканный какой-то»;

«Погрузнел, отек, как и Домогаров, очень жаль, красиво взрослеть дано не каждому»;

«Тот случай, когда возраст радикально изменил внешность. До неузнаваемости. Третье фото в паспорте», — прокомментировали они.

YouTube / TV Center

Пользователи сети высказались о возможных причинах внезапно сдавшего 51-летнего любимца миллионов.

«Мы его просто давно не видели, поскольку Ярослав очень мало дает интервью. Для своего возраста он прекрасно выглядит»;

«Был красив, стал таким неузнаваемым. Неужели алкоголь?» — предположили поклонники.

Некоторые даже посчитали, что такие изменения ему на пользу и приобретенную грузность можно использовать в фильмах иного жанра, более мужественного.

«Что-то новое во внешности, что-то голливудское. Пора амплуа романтического героя менять на амплуа героев боевиков», — подсказала фанатка.

В мае популярный артист отпраздновал свое 51-летие. Более 20 лет Ярослав Бойков женат на хореографе Рамуне Ходоркайте, воспитывает сына Максима и дочь Эмилию. После романа с народной артисткой России Евгенией Добровольской у Ярослава родился внебрачный сын.

Как ранее писал 5-tv.ru, Ярослав Бойко несколько лет не знал о внебрачном ребенке от знаменитой актрисы.

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