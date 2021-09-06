Потерявший семью в авиакатастрофе Винник назвал причину развода с новой женой

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Егор Измалкин
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Бизнесмен признался, что изменял женщинам.

Потерявший семью в авиакатастрофе Винник назвал причину развода с новой женой

Фото: Instagram @gelovinnik

Украинский певец и бизнесмен Олег Винник рассказал о том, из-за чего расстался со своей избранницей Алекс. На своей странице в Instagram, он ответил на вопросы подписчиков. Долгое время Олег старался не упоминать про бывшую возлюбленную. Лишь теперь он сделал признание.

«Прошло уважение и погасли чувства», — подытожил Олег свои отношения с девушкой.

Instagram @gelovinnik

Также Винник рассказал, что ранее изменял женщинам, но кому именно, умолчал. Сейчас он счастлив в новых отношениях. Известно, что очередная возлюбленная намного младше Винника, но его это совсем не смущает. Более того, мужчина считает, что может жениться в третий раз.

Известно, что жена и двое детей Винника погибли в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году. По словам артиста, он все еще переживает из-за трагедии.

Ранее 5-tv.ru писал о разводе Олега Винника с Алекс.

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