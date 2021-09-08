Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Зиничева
Трагедия произошла в Норильске во время межведомственных учений в среду, 8 сентября. Евгению Зиничеву было 55 лет.
Фото: ТАСС / Паулин Евгений
Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее стали известны обстоятельства гибели Евгения Зиничева. Согласно имеющейся информации, 8 сентября он посещал Дудинский арктический поисково-спасательный отряд в рамках рабочей поездки в Красноярский край. Это мероприятие снимали сотрудники телеканалов.
По данным РБК, в какой-то момент, когда Зиничев и один из операторов стояли на краю обрыва, сотрудник СМИ с телекамерой поскользнулся и сорвался в воду. Глава МЧС моментально бросился на помощь — он прыгнул в воду и разбился. В ведомстве уже отметили, что Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — заявили в ведомстве.
Президенту России Владимиру Путину уже доложили о трагедии, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее 5-tv.ru публиковал последнее видео с погибшим на межведомственных учениях главой МЧС Евгением Зиничевым. Кадры были сделаны во время его рабочего визита в Красноярский край в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. Министр проинспектировал ход строительства здания нового пожарного депо в Норильске.
Евгению Зиничеву было 55 лет.
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