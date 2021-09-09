Оля Серябкина показала на съемках свой округлившийся живот

Певица Оля Серябкина появилась на съемках шоу с округлившимся животом. Бэкстейдж она опубликовала на своей странице в Instagram. Фанаты экс-солистки группы SEREBRO уже несколько недель пытаются узнать, не беременна ли она. Сама же исполнительница, известная под псевдонимом Molly, пока никак не комментирует слухи о своем интересном положении.

Однако поклонники заметили, что певица сменила стиль в одежде. Сейчас она носит в основном объемные вещи, возможно таким образом, она прячет свой округлившийся живот, пишет «Дни.ру». Так на съемки нового телешоу Серябкина надела платье-жакет белого цвета размера оверсайз. В телешоу помимо Серябкиной приняла участие и другая певица Кети Топурия. Исполнительница кстати тоже длительное время скрывала свою беременность, предпочитая обтягивающим платьям объемную одежду.

Instagram @seryabkina

Оля Серябкина в последнее время не выкладывает в социальные сети фотографии в полный рост, предпочитая делиться с подписчиками селфи. Этот факт еще больше подогревает слухи о беременности артистки. Экс-солистку группы SEREBRO еще в августе заподозрили в том, что она находится в ожидании чуда. Так, для выступления на одном из концертов знаменитость надела черный безразмерный пиджак.

Не секрет, что Ольга Серябкина тщательно скрывает от посторонних глаз свою личную жизнь. Осенью прошлого года она вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебия. Свадьба артистки и ее избранника была тайной. О предпринимателе известно немного. Мужчина на четыре года младше известной певицы. Начкебия так же, как и его возлюбленная сотрудничал с лейблом продюсера Макса Фадеева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Серябкина показала фото с тайной свадьбы.