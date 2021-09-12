Выжившая при крушении L-410 под Иркутском рассказала о ЧП: «Это произошло на посадке»

Выжившая при крушении самолета L-410 под Иркутском в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала детали трагедии. Со слов Елены Полулях, все произошло при заходе лайнера на посадку. Самолет затрещал, а потом мгновенно рухнул.

«Все хорошо, я нормально, людей вытаскивать надо. У меня нога только что-то. Я нормально себя чувствую. Ходить пока не пробовала. Это уже около Казачинска, на посадке произошло», — сообщила Елена.

Она заметила, что вокруг стоит гул, спасатели и очевидцы трагедии переговариваются. Пострадавшая отметила, что толком пока не может ничего разглядеть. На улице очень темно и густой туман.

На последних кадрах с места ЧП слышно, как прибывшие на подмогу граждане просят принести носилки. В эти минуты проводится эвакуация пострадавших. Зажатых людей пытаются вытащить из салона самолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крушение самолета L-410 произошло около часа назад. По официальной информации, на борту находилось 16 человек, включая двух пилотов.

В Следственном комитете заявили, что по предварительный данным, все находившиеся в упавшем в Иркутской области самолете пассажиры живы. Однако один из них находится в тяжелом состоянии. В то же время, по данным 5-tv.ru, специалисты экстренных служб сейчас проверяют данные о четырех погибших.

По предварительным данным, катастрофа с самолетом L-410 вероятнее всего произошла из-за отказа техники. Это на данный момент — приоритетная версия. В то же время не исключается, что причиной жесткой посадки могла стать ошибка экипажа в условиях тумана.