Названы самые важные дни сентября, когда можно изменить жизнь

Безусловно, каждый замечал, что в жизни бывают дни, когда все буквально валится из рук и когда все идет, как по маслу. Астрологи убеждены, что на такой расклад неизменно влияют звезды. О том, когда в сентябре лучше планировать важные дела и устраивать встречи, в Instagram рассказала нумеролог Юлия Леонова. Она назвала две главные даты первого осеннего месяца, когда легче всего изменить жизнь в позитивном направлении.

17 сентября

17 сентября — день экадаши, одиннадцатый день после полнолуния и новолуния. В этот день нумеролог посоветовала избегать активной социальной жизни. По ее словам, лучше всего придерживаться растительного питания, не употреблять зернобобовые.

21 сентября

В день полнолуния 21 сентября нумеролог посоветовала быть особенно осторожным в проявлении эмоций. В этот день они становятся более выраженными и яркими. Луна влияет наше настроение, обостряет интуицию и способности. В связи с этим лучше уделить особое внимание женским практикам, они помогут склонить жизнь в позитивное русло.

Другие благоприятные дни

Хорошо подойдут для начинаний в сентябре также следующие даты

14

18

23

27

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как неделя с 13 по 19 сентября в преддверии дня равноденствия повлияет на людей.