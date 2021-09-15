Названы самые важные дни сентября, когда можно изменить жизнь
Астролог дала советы представителям всех знаков зодиака, которые помогут обрести благополучие.
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Безусловно, каждый замечал, что в жизни бывают дни, когда все буквально валится из рук и когда все идет, как по маслу. Астрологи убеждены, что на такой расклад неизменно влияют звезды. О том, когда в сентябре лучше планировать важные дела и устраивать встречи, в Instagram рассказала нумеролог Юлия Леонова. Она назвала две главные даты первого осеннего месяца, когда легче всего изменить жизнь в позитивном направлении.
17 сентября
17 сентября — день экадаши, одиннадцатый день после полнолуния и новолуния. В этот день нумеролог посоветовала избегать активной социальной жизни. По ее словам, лучше всего придерживаться растительного питания, не употреблять зернобобовые.
21 сентября
В день полнолуния 21 сентября нумеролог посоветовала быть особенно осторожным в проявлении эмоций. В этот день они становятся более выраженными и яркими. Луна влияет наше настроение, обостряет интуицию и способности. В связи с этим лучше уделить особое внимание женским практикам, они помогут склонить жизнь в позитивное русло.
Другие благоприятные дни
Хорошо подойдут для начинаний в сентябре также следующие даты
- 14
- 18
- 23
- 27
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как неделя с 13 по 19 сентября в преддверии дня равноденствия повлияет на людей.
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