Михаил Ефремов умолял суд выпустить его на свободу: «Моя жизнь сломалась»

Знаменитый актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о «пьяном» ДТП, умолял суд о смягчении наказания. В ходе рассмотрения жалобы на якобы несправедливый приговор — семь лет и шесть месяцев колонии — он заявил, что давно раскаялся в случившемся, а его жизнь уже долгие годы наполнена несчастьями.

«Моя жизнь сломалась в 2019 году», — скорбно произнес Ефремов.

Он сообщил, что сильным ударом для него была смерть родной матери. Затем — смерть «театральной матери» — актрисы Галины Волчек. Михаил Ефремов признался, что после этого начал злоупотреблять алкоголем. Вину в гибели человека (актер в невменяемом состоянии за рулем внедорожника влетел авто) он не отрицает. Но тот факт, что несколько раз публично отказывался раскаиваться, объясняет жуткой стратегией своего первого защитника — Эльмана Пашаева.

«Трагедия произошла по моей вине. Она задавила меня морально. В это время, как черт из табакерки, появился Пашаев! Мне было все равно: чем хуже, тем лучше — заслужил. Сил хватило на запись видеообращения к потерпевшим. Мне жаль, что я раньше сам не остановил Пашаева. Суд был превращен в цирк», — сказал Михаил Ефремов.

Актер заметил, что до конца жизни не сможет расплатиться за жуткий грех. Он считает это наказанием за вседозволенность. Михаил Олегович добавил, что образ погибшего курьера Сергея Захарова не покидает его. За него он молится и, когда окажется на свободе, обещает помогать его семье.

«Трагедия стала серьезным уроком, прошу судей о снисхождении и милосердии», — добавил Ефремов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые адвокаты актера считали, что ему необходимо смягчить наказание хотя бы в связи со значительным ухудшением здоровья в тюрьме — обострением бронхиальной астмы, тяжелыми последствиями COVID. Прокурор выступал против, намекая, что «большую пользу обществу на свободе актер не принесет». В итоге суд оставил вердикт в силе.