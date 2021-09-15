Наркологи рассказали, почему Ефремов «хорошеет» и «молодеет» в тюрьме

Сегодня утром в Москве состоялось заседание по рассмотрению жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Актер, осужденный за вождение в нетрезвом виде, которое повлекло смерть человека, умолял суд смягчить ему приговор, отпустить на свободу. Но вердикт был неутешительным: семь лет и шесть месяцев заключения — все оставить в силе. Виновный поник и стал скорбеть.

За ходом заседания наблюдали из разных городов России. Между тем, интересно даже было не то, чем закончится процесс, а внешность и поведение Ефремова. За месяцы, проведенные в тюрьме, он очень изменился: похудел и как будто помолодел лет на десять.

С чем это связано и мог ли Михаил Олегович победить смертельную зависимость? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответили врач-психиатр Алексей Казанцев и нарколог Сергей Нурисламов.

Новый Ефремов

Все помнят, что трагедия в центре Москвы произошла из-за того, что Ефремов сел за руль в нетрезвом виде. Наконец, он и сам перестал это отрицать и признал вину в случившемся. На суде актер постоянно повторял: стал уходить в запои после кончины двух самых близких людей в 2019 году — матери Аллы Покровской и «театральной матери» Галины Волчек.

Комментируя нынешнее состояние знаменитости, Алексей Казанцев заметил, что год тюрьмы пошел ему на пользу.

«За этот период он стал более стройным. Наверняка восстанавливается функция внутренних органов: печень, которая была поражена алкоголем, поджелудочная железа, нагрузка на сердце за счет отсутствия алкоголя и наркотиков гораздо уменьшилась. Он получает в местах лишения свободы поддерживающее лечение своих хронических заболеваний — ему это пошло только во благо», — уточнил эксперт.

А также добавил, что большую роль сыграла нормализация режимов труда, отдыха и питания. Михаил Олегович хоть и грустит, потому что остался за решеткой, зато выглядит свежо и бодро.

Такого же мнения придерживается и нарколог Сергей Нурисламов. Он заметил, что в отсутствие алкоголя и наркотиков клетки головного мозга актера начали восстанавливаться. Это привело к бодрому состоянию, возвращению адекватных когнитивных функций. У Ефремова нет тремора, характерного для глубоко зависимых людей, он хорошо ориентируется в пространстве, ничто его не раздражает — настоящая победа для постоянно пьющего человека.

«Алкоголь для организма является токсическим ядом. Алкоголь может участвовать в метаболизме. Его переизбыток в процессе своего „расщепления“ дает метаболит ацетальдегид — он очень нехорошо воздействует на нервную систему, приводя к полинейропатии (болезнь нервной системы — Прим. ред.). Это связано с мозжечковой атаксией», — заключил эксперт.

Нарколог раскрыл секрет: если присмотреться, в российском шоу-бизнесе можно найти немало звезд, страдающих от алкоголизма. Ефремов — лишь один из них. Личности зависимые редко могут себя контролировать, они словно выпячивают плохие черты характера. О болезни так же говорит особый «алкогольный» юмор, который мало кто понимает.

К счастью, все это у Михаила Олеговича осталось позади. Теперь он может принимать мир в здравом уме.

«Происходит восстановление клеток головного мозга, и мы видим вроде бы как отдохнувшего и изменившегося человека. Как если бы он где-то лечился. Он может стать более эмоциональным, более отзывчивым, более раскрепощенным. Даже профессиональные качества могут улучшиться, потому что ушел алкоголь, потому что нет того, что меняет личность», — констатировал Сергей Нурисламов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юрист Александр Добровинский нелестно отозвался о Михаиле Ефремовом и его команде, выступавшим на заседании по рассмотрению апелляции.