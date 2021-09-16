Толкалина внезапно воссоединилась с возлюбленным и показала его фото

Российская актриса Любовь Толкалина воссоединилась со своим возлюбленным — британским композитором Саймоном Бассом. Чтобы встретиться с любимым, знаменитость прилетела в Лондон. Они не виделись больше года из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Фотографию своего избранника артистка выложила в разделе Instagram-сторис. Судя по всему, мужчина был запечатлен во время приготовления романтического ужина. Снимок любимого она сопроводила смайликов в виде сердца.

Instagram @tolkalinaliuba

Саймон Басс живет в Лондоне. Актрисе и композитору тяжело было поддерживать отношения на расстоянии. В июле прошлого года Толкалина намекнула, что из-за долгой разлуки их чувства угасли. Поклонники знаменитости решили, что она вовсе рассталась со своим возлюбленным, напоминает «Дни.ру».

В столице туманного Альбиона у актрисы насыщенная программа. Толкалина регулярно выкладывает в социальные сети фотографии, сделанные на главных точках туристической карты Лондона. Та, знаменитость успела посетить спектакль «Двенадцатая ночь», сыгранный на сцене шекспировского театра «Глобус».

О романе 43-летеней Любови Толкалиной и 55-летнего Саймона Басса стало известно в 2019 году. До знакомства с британским композитором у актрисы было несколько долгих романов. Знаменитость жила в незарегистрированном браке с режиссером и сценаристом Егором Кончаловским. От него она родила Марию, которой в этом году исполнилось 20 лет. Толкалина также встречалась с актером Вячеславом Манучаровым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Толкалиной составила список из 10 условий для рождения ребенка.