Россиянка объявила себя любовницей умершего Магомаева и представила «его» дочь

Народного артиста СССР, блистательного певца Муслима Магомаева нет на свете уже почти 13 лет. Но личность его до сих пор не дает покоя публике. Кто-то вспоминает его хиты, кто-то пытается нажиться на добром имени. На днях заявила о себе «любовница» гения. В эфире федерального канала женщина утверждала, что тайно родила ему дочь.

Не секрет, что в 70-е годы по Магомаеву сходили с ума почти все девушки и женщины Советского союза. Мечтала об отношениях с великим артистом и дама по имени Ольга Чернявская. С ее слов, однажды грезы притворились в жизнь.

Рассказывая историю журналистам, дама уточнила, что все началось с ее визита на прослушивание в ансамбль. За кулисами одного из культурных учреждений она якобы и повстречалась с Муслимом Магометовичем. Ольга заявила, что покорила певца своей непосредственностью, красотой и целеустремленностью. Она «ничего не делала», чтобы понравиться артисту. Он якобы влюбился первый, хоть и имел массу поклонниц.

Чернявская отметила, что некоторое время повстречалась с Магомаевым, а затем он пригласил ее к себе в Москву — билеты «заботливо оплатил».

«Он называл меня ангелом! Мы встречались около четырех лет. В 1980-м состоялась последняя встреча, после которой я узнала, что беременна», — утверждала женщина.

Ольга якобы пыталась дозвониться до «ухажера» и рассказать о своем интересном положении, но тот поначалу не отвечал на звонки, а затем трубку сняла супруга ее кумира — Тамара Синявская. Объясняться с ней Чернявская не стала, но вскоре «объявился» певец.

«Я тебе помочь не могу, только если деньги выслать…» — процитировала якобы Магомаева Ольга.

Женщина так и не успела рассказать гению, что все же родила ребенка. Дочку Евгению она приписывает именно великому артисту. Она якобы даже провела специальную ДНК-экспертизу, взяв анализ у сестры Муслима Магометовича. Вот только результатам проверки пока никто не поверил.

Ранее 5-tv.ru показал раритетный снимок Муслима Магомаева.