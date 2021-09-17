Волочкова подлила масла в огонь в скандал с «елочкой» новым фото

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова продемонстрировала, что у нее есть чувство юмора. На этот раз сама эпатажная светская львица подхватила тему скандального снимка с «елочкой», под которой она справила нужду на своем участке. В сторис Instagram балерина опубликовала пост-шутку — на картинке некая акробатка обнимает дерево, демонстрируя шпагат — любимый элемент балерины.

Подпись к фото гласит:

«Волочкова, ты что ли?»

Балерина не осталась в долгу и ответила, что это не она. И в ответ поделилась снимком, на котором демонстрирует шикарный акробатический элемент, позируя на фоне облаков.

Instagram @volochkova_art

Скандальное фото появилось в сети недавно. Волочкова уже требовала у общественности прекратить обсуждение снимка, но после только подогрела интерес публики к этой истории, рассказав, что справляет нужду под деревом на своем участке уже не в первый раз.

С историей про «елочку» тянется целое противостояние балерины с товариществом собственников недвижимости (ТСН) элитного поселка, где она живет. Волочкова раскритиковала деятельность организации, заявив, что та лишь грабит жителей. В ответ соседи балерины обвинили ее в сговоре с местной жилищной компанией и рассказали о «сомнительных личностях», с которыми водится артистка.

За последнее время королева шпагата оказывалась и в центре другого скандала. В День знаний артистка пришла в школу дочери в очень нескромном виде: балерина надела облегающее платье с запредельно глубоким декольте и «забыла» нижнее белье. Учителя и родители школьников нашли выходку неподобающей и раскритиковали Волочкову за внешний вид.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крестница Волочковой показала ту самую елочку, где балерина справила нужду.