Врач-кардиолог из США порекомендовал забыть помидоры, как страшный сон

Американский кардиолог Стивен Гандри в своей книге The Plant Paradox («Парадокс растений») приравнял обычные томаты к ядам из-за того, что они содержат белки-лектины. Об этом пишет журнал Elle.

«Томаты — очень агрессивный продукт: они вызывают воспаления, увеличение веса и серьезные аллергические реакции. Но самое страшное — лектин атакует наши клетки, и, увы, единственный способ борьбы с этим белком — от него отказаться», — приводит издание выдержку из книги эксперта.

По мнению Гандри, отказ от лектина может решить проблему лишнего веса, так как этот белок способствует накоплению жира.

«Как врач, я полагался в своей работе на научные исследования. В них приняли участие 1 000 человек, 800 из которых — с семейной историей аутоиммунных заболеваний. У тех из них, кто строго следовал диете без лектинов, признаки воспаления в течение трех месяцев не проявлялись», — утверждает Гандри.

Среди других страшных последствий употребления лектина кардиолог называет усиление слабоумия, облысение, появление угревой сыпи, анемии (малокровия –Прим. ред.) и синдрома хронической усталости.

Гандри советует хотя бы не есть помидоры сырыми и перед употреблением снимать с них кожицу, в которой больше всего лектина. Что касается еще одного рекордсмена по содержанию «зловредного» белка — кукурузы, то ее кардиолог и вовсе настоятельно советует забыть, как страшный сон.

Мнение Гандри поддерживает звездный диетолог Аллен Кэмпбелл, составляющий персональное меню для актерской четы Тома Брэди и Жизель Бюндхен. В их рационе томаты уже давно сведены к минимуму, а баклажаны, перец и картофель — строго запрещены.

