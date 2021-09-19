Наоми Кэмпбелл впервые рассказала о дочери: «У меня ребенок мечты!»

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Оксана Тарасова
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Наследнице 51-летней супермодели всего несколько месяцев от роду. Мир еще не видел лица крошки, в секрете держится и имя ее отца. Ходят слухи, что ребенка выносила суррогатная мать.

Наоми Кэмпбелл впервые рассказала о дочери: «У меня ребенок мечты!»

Фото: www.globallookpress.com / Mayer/face to face

Супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала журналистам о своем первом материнском опыте. Звезда мировых подиумов объявила о появлении в ее жизни малышки этой весной, но не сообщала никаких подробностей — до сих пор мир гадает, кто отец ребенка, выносила ли 51-летняя Кэмпбелл его самостоятельно или воспользовалась услугами суррогатной матери. Имя девочки неизвестно, ни одного ее фото в сети не найти.

Прежде модель заявляла, что очень любит детей, но не спешит обзаводиться ими. Современная медицина и достижения науки, утверждала она, помогут ей стать матерью в любой момент. Главное — быть готовой к этому и по-настоящему желать обрести семью.

Пока, решила Кэмпбелл, поклонникам достаточно знания о появлении ее дочери. Но роль родителя оказалась настолько приятной, что знаменитость не смогла не поделиться радостью с фанатами. В окружении модели говорят, что к рождению ребенка модель шла как минимум десять лет, и теперь пребывает в эйфории от сбывшегося сокровенного желания.

Instagram @naomi

«Мне очень повезло. Я думаю, что у меня просто ребенок мечты. Она замечательная. Она уже очень независимая, умная, бдительная и спит по 12 часов. Она хорошая девочка», — рассказала Кэмпбелл в интервью BBC HardTalk.

По слухам, у супермодели есть бойфренд, который воспитывает наследницу вместе с ней. Стоит отметить, в браке Наоми не состояла ни разу, хотя и славилась бурными романами с голливудскими актерами, спортсменами и крупными бизнесменами. Поговаривают также, что работать на подиуме легенда мира моды больше не хочет — все внимание теперь сосредоточено на семье, которая делает ее по-настоящему счастливой.

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