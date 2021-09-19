Несостоявшаяся жена Шаляпина назвала его «больным мальчиком с женской психикой»

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Виктория Андреева
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С Виталиной Цымбалюк-Романовской молодой певец планировал свадьбу и долгую совместную жизнь. Но в одночасье их пути разошлись, и артист женился на миллионерше из Канады.

Несостоявшаяся жена Шаляпина назвала его «больным мальчиком с женской психикой»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Бывшая возлюбленная ополчилась на певца Прохора Шаляпина. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в одном из последних интервью назвала артиста «больным мальчиком с женской психикой». Она призналась, что в свое время играла роль его избранницы и уж совершенно точно не испытывала к нему никаких глубоких чувств.

«Меня с детства воспитывали, чтобы на больных и не очень умных людей я не обижалась. Прохор как раз из таких», — сказала, как отрезала, звезда.

«Экспресс газете» удалось выяснить, что причиной недовольства Цымбалюк-Романовской стали обвинения Шаляпина в ее адрес. Как-то раз он заявил, что пианистка обманывала своего бывшего мужа — ныне покойного актера Армена Джигарханяна. По версии певца, между звездами не было никаких отношений, и девушка якобы использовала гения ради получения выгоды.

Когда Виталину Цымбалюк-Романовскую попросили прокомментировать все вышесказанное, она и сорвалась. Пианистка объявила, что после смерти Джигарханяна на предмет махинаций с его имуществом и недвижимостью, ее проверяли Следственный комитет и ГСУ — в результате никаких претензий. Что же касается отношений с покойным актером, артистка отметила, что Прохор им может только позавидовать.

«В отличие от Прохора, с которым я лишь изображала роман для ТВ, Армен Борисович был моим мужем. А до этого любовником. С ним я прожила полжизни. А у Прохора ни с кем из придуманных им „любовниц“ отношений не было. Я на него не обижаюсь, но мне его жаль. Ну, мальчик больной, обижен природой. Ведет себя как девочка, у которой нет того, что есть у других», — заключила пианистка.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Вступаясь за Цымбалюк-Романовскую, многие россияне отмечают, что и самого Шаляпина сейчас можно обвинить в коварстве. Ведь не так давно он женился на американской миллионерше Татьяне Дэвис. Женщина никогда и ни в чем себе не отказывала и не раз отмечала, что без проблем может содержать молодого мужа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шоумен Станислав Садальский осудил Прохора Шаляпина за образ жизни «содержанки».

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