Матери Наташи Королевой стало плохо после новости о тайном рождении внучки

Мать певицы Наташи Королевой с тяжелым сердцем восприняла новость о тайном рождении внучки. Она даже не подозревала, что несколько лет назад дочь «подарила» свою яйцеклетку другу-гею, а тот воспользовался услугами суррогатной мамы, и на свет появилась очаровательная девочка.

Артистка рассказала обо всем на днях, в эфире шоу Леры Кудрявцевой. После слов Королевой Людмиле Порывай стало плохо — случилась истерика. Женщину смогли привести в чувства только с помощью успокоительных лекарств. Мать певицы долго не верила, что где-то в далекой Америке живет ее двухлетняя внучка.

«Надо было все-таки маму познакомить со своими планами», — обратилась к Наталье Людмила.

Впрочем, уже через несколько минут мать артистки просила показать ей ребенка на видео. Она восхищалась малышкой, но почему-то долго ассоциировала ее с роботом. Возможно, так сказался нервный стресс.

Сама Королева ничего плохого в «дарении» яйцеклетки не видит. Тем более, что по некоторым данным, она получила за нее 175 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Наташи Королевой вычислили потенциального отца ее дочери.