Актер Старчиков об умершем коллеге Игоре Бучко: «Когда снимался, все хохотали»

Киноактер Степан Старчиков в беседе с 5-tv.ru рассказал, каким запомнил скончавшегося накануне коллегу Игоря Бучко. Артисты вместе работали на съемках картины «Россия молодая» — девятисерийного телевизионного фильма Ильи Гурина о знаковых событиях эпохи Петра I. Постановка, к слову, была основана на одноименном романе Юрия Германа — драматурга, отца знаменитого советского и российского режиссера Алексея Германа.

По словам Старчикова, в киноленте у Бучко роль была «пунктирная», потому и часто встречать его на площадке не приходилось. Кроме того, работа происходила всегда в разных локациях. Да и нечему было объединить артистов — Старчикову было около 20, Бучко — за 50. Однако позабыть яркую личность оказалось невозможным.

«Он был гораздо старше меня, конечно, в то время, я-то пацаном был. Но человек он был очень веселый и компанейский такой. Все время шутил и смешно шутил, хохмач такой, жизнерадостный был человек, это я хорошо помню. Все время, когда он снимался, все хохотали. А в работе был ответственный и дисциплинированный, покладистый, без всяких «закидонов“», — вспомнил коллега покойного.

Игорь Бучко известен широкому зрителю ролью Федора Ромодановского — сподвижника Петра I в телесериале «Россия молодая», а также участием в эпизодах картин «Служебный роман», «Человек-невидимка», «У опасной черты», «Набат», «Вечный зов» и «Трактир на Пятницкой».

Актер скончался в собственной квартире в Москве. Его супруга в это время находилась в Тверской области. В полицию обратились соседи Бучко, так как из его жилища начал доноситься специфический запах. Официальных данных об обстоятельствах и причинах смерти артиста не сообщалось, как и о планах близких относительно прощания с ним.

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