В сети публикуют фото напавшего на университет в Перми

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Алиса Маркова
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При задержании открывший огонь по людям в учебном заведении в Перми был ранен. В результате атаки на уральский вуз, по данным СК, пять человек погибли, шестеро пострадали.

В сети публикуют фото напавшего на университет в Перми

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в университете Перми

В сети публикуют фото напавшего на Пермский государственный университет. На снимке мужчина запечатлен лежащим на лестнице в крови, в этот момент медик оказывает ему помощь. При задержании атаковавший учебное заведение злоумышленник был ранен силовиками. Предварительно, совершившему налет на вуз — 18 лет.

В результате атаки, пять человек погибли, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает Следственный комитет. В ведомстве добавили, что данные еще уточняются.

«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 5 человек погибло, 6 пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

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Как рассказали очевидцы, мужчина с травматическим оружием в руках зашел в здание восьмого корпуса вуза и открыл огонь. Во всем учебном заведении по громкой связи объявили чрезвычайную ситуацию.

Некоторые студенты пытались эвакуироваться, они выпрыгивали из окон аудиторий, рискуя получить серьезные травмы. В панике молодые люди бежали с телефонами в руках — вызывали полицию, звонили родным. Часть учеников и преподавателей оставались в здании университета. Они закрылись в кабинетах и ждали помощи прибывающих на место правоохранителей и экстренных служб. В остальных корпусах университета задраили входные двери.

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Стрельба в университете Перми
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