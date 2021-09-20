В сети публикуют фото напавшего на университет в Перми

В сети публикуют фото напавшего на Пермский государственный университет. На снимке мужчина запечатлен лежащим на лестнице в крови, в этот момент медик оказывает ему помощь. При задержании атаковавший учебное заведение злоумышленник был ранен силовиками. Предварительно, совершившему налет на вуз — 18 лет.

В результате атаки, пять человек погибли, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает Следственный комитет. В ведомстве добавили, что данные еще уточняются.

«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 5 человек погибло, 6 пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Telegram @kremlinprachka

Как рассказали очевидцы, мужчина с травматическим оружием в руках зашел в здание восьмого корпуса вуза и открыл огонь. Во всем учебном заведении по громкой связи объявили чрезвычайную ситуацию.

Некоторые студенты пытались эвакуироваться, они выпрыгивали из окон аудиторий, рискуя получить серьезные травмы. В панике молодые люди бежали с телефонами в руках — вызывали полицию, звонили родным. Часть учеников и преподавателей оставались в здании университета. Они закрылись в кабинетах и ждали помощи прибывающих на место правоохранителей и экстренных служб. В остальных корпусах университета задраили входные двери.