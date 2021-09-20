Атаковавший пермский вуз угрожал своим учителям: «Я куплю оружие и вас всех расстреляю!»

Студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), прежде уже угрожал расправой своему преподавателю. Об этом рассказала одна из сокурсниц молодого человека, по вине которого погибли шестеро и были ранены 28 человек.

После трагедии в Перми сеть наводнили фотографии Бекмансурова, а также людей из его окружения. На одном из кадров — девушка, пожимающая руку главному герою сегодняшних новостных лент. Она объяснила, что это за снимок, в каких отношениях состояла нападавшим, а также о случае, который в свое время никому не показался серьезным. Возможно, если бы прошлый поступок Бекмансурова насторожил окружающих, его срыва можно было избежать, полагает студентка.

«Это 23 февраля был, когда мальчикам вручали подарки, я каждому руки жала. И ему тоже жала, фотографию вот нашла… Не поверишь, мы вот с ним учились, и как-то был момент, когда училка ему то ли три ******* (поставила), то ли что… И он ей просто говорит напрямую: „Я когда-нибудь куплю оружие и вас всех расстреляю на ***“. Мы в беседе с ребятами сейчас вспоминаем всю эту ***** (историю) — никто ведь его слова всерьез не воспринимал!» — говорит девушка.

5-tv.ru

Выстрелы в восьмом корпусе ПГНИУ раздались около 11 утра. Первой жертвой стал охранник учебного заведения. Вскоре во всем университете по громкой связи объявили чрезвычайную ситуацию. Часть студентов эвакуировались самостоятельно, некоторые из них прыгали из окон аудиторий, с высоты второго этажа — несмотря на риск получить травму, испуганные молодые люди думали только о способе скорее сбежать. Оставшиеся в здании забаррикадировались в кабинетах.

Обезвредил стрелявшего младший лейтенант полиции Константин Калинин. Инспектор ДПС первым прибыл на место происшествия по вызову. Калинин настиг Бекмансурова на первом этаже здания, тот направил ружье на правоохранителя и выстрелил, но промахнулся. Выстрел в ответ свалил парня на пол. Инспектор подбежал к раненому, отбросил в сторону патроны и нож агрессора, после чего принялся оказывать ему первую помощь до приезда медиков.

Как сообщал 5-tv.ru, по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Ранее также было опубликовано оперативное видео с места стрельбы в пермском вузе.