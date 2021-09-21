Анастасия Волочкова продала очередную квартиру в Астрахани: «Будем соседями!»

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Оксана Тарасова
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По словам балерины, у нее осталось «небольшое количество» объектов недвижимости на берегу Волги, из которых она планирует оставить себе только один.

Анастасия Волочкова продала очередную квартиру в Астрахани: «Будем соседями!»

Фото: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками радостью от продажи квартиры в Астрахани. Всего, как сообщала балерина еще в начале года, в этом городе у нее было 20 объектов недвижимости площадью от 50 до 150 квадратных метров. Они достались бывшей приме Большого театра после развода с бизнесменом Игорем Вдовиным. Из всех апартаментов танцовщица планирует оставить себе только одни.

«Сегодня состоялась еще одна сделка по продаже очередной моей квартиры астраханской. Спасибо Антонине за эту покупку, будем соседями, поскольку одну из квартир я оставлю себе. Еще осталось небольшое количество моих квартир, если захотите быть моими соседями или просто жить в прекрасном доме в одном из самых лучших жилых комплексов на берегу Волги — буду рада», — объявила Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Продавать жилье артистке пришлось отчасти из-за нехватки средств на привычный образ жизни, которую она ощутила с приходом пандемии коронавируса и сопутствующих ей ограничений. Доходы сократились, а внушительный штат сотрудников все так же ежемесячно ждет заработную плату. Кроме того, в будущем Волочкова мечтает открыть собственный театр, на что понадобятся немалые вложения.

К танцу как виду искусства балерина с годами любви не утратила, в отличие от Большого театра, которому вменяет долг в 200 миллионов рублей. Звезда регулярно тренируется, с удовольствием демонстрирует подписчикам физическую форму. И поддерживает других исполнителей. Как пишет Газета.ру, Волочкова вступилась за учительницу из Хабаровска, исполнившую танец живота на школьной линейке и столкнувшуюся с волной осуждения. Селебрити заявила, что этот номер — шедевр в сравнении с тем, что видят дети, к примеру, в TikTok.

Ранее 5-tv.ru сообщал о грядущем пополнении в семье экс-супруга Волочковой Игоря Вдовина. Жена бизнесмена телеведущая Елена Николаева готовится стать мамой под Новый год.

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