В Минтруде рассказали, насколько вырастут пенсии в 2022 году

С 1 января 2022 года страховые пенсии по старости в России проиндексируют на 5,9%, сообщил в беседе с РИА Новостями министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Отмечается, что повышение коснется только неработающих пенсионеров. По словам министра, планируемая в следующем году индексация останется в параметрах трехлетнего бюджета, заложенного с учетом необходимых социальных выплат.

Так, в 2022 году пенсия неработающего пенсионера составит 18 521 рубль. Планируется, что в 2023 году она вырастет до 19 477, а в 2024-м пенсионеры будут получать 20 469 рублей.

Котяков подчеркнул, что по закону индексация производится выше годовой инфляции. Ранее Минэкономразвития спрогнозировал этот показатель к концу 2021 года на уровне 5,8%.

В этом году пенсии по старости в России проиндексировали на 6,3%. Сегодня средний размер ее в стране находится на уровне 16 789 рублей. В России страховые пенсии индексируются каждый год.

С 1 октября отдельные категории российских пенсионеров ждут дополнительные выплаты. Надбавки коснутся военных пенсионеров, их пенсии проиндексируют на 3,7%. Планируется, что доплату получат примерно 2,6 миллиона человек. Также надбавки распространятся и на работников Крайнего Севера и приравненных к ним территориям. Выплаты увеличатся на 50% и 30% соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ПФР разрешит пенсионерам получать пенсию за покойного супруга.