В Перми простились с погибшей при стрельбе в вузе 19-летней Екатериной Шакировой

|
Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 651

Девушка — одна из шести жертв пришедшего в ПГНИУ с оружием студента Тимура Бекмансурова.

Фото, видео: ТАСС / STRINGER; 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в университете Перми

В Перми простились с одной из жертв 18-летнего студента Пермского национального исследовательского университета (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова — 19-летней Екатериной Шакировой. Девушка, а также еще пять человек, погибли, когда юноша пришел в свой вуз с оружием и открыл стрельбу по людям. По последним данным регионального Минздрава, еще 43 человека получили ранения в день трагедии. Часть из них в тяжелом состоянии переправили в Москву, остальные находятся в трех стационарах Перми.

В больнице в данный момент находится и сам Бекмансуров. Он был ранен инспектором ГИБДД Константином Калининым, который одним из первых оказался на месте происшествия. Молодой человек выпустил пулю в сторону правоохранителя, но промахнулся, сдаться отказался. Тогда Калинин выстрелил в ответ, после чего отбросил оружие студента в сторону и оказывал ему первую помощь до приезда медиков. Бекмансуров в крайне тяжелом и нестабильном состоянии, с ампутированной частью голени пребывает в больнице под охраной.

Первые выстрелы на территории ПГНИУ раздались около 11 утра 20 сентября. Охотничье ружье, которое принес юноша в вуз было его законно приобретенной собственностью, никаких препятствий парень с огнестрельным оружием наперевес на своем пути не встретил, стрелять начал еще на улице, после чего вошел в здание восьмого корпуса университета.

Губернатор края распорядился выплатить компенсации семьям погибших в размере одного миллиона рублей, раненым — по 500 тысяч. Инспектора ДПС, который задержал стрелявшего, представят к государственной награде. Свои соболезнования близким жертв трагедии принес президент РФ Владимир Путин.

Стихийный мемориал на месте трагедии усыпан гвоздиками. Люди приходят почтить память погибших с цветами, фотографиями, игрушками, часто остаются там на несколько часов. Занятия в ПГНИУ как минимум до конца этой недели будут идти удаленно.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, сенаторы на первой осенней сессии Совфеда почтили память погибших в Перми.

Тема:
Стрельба в университете Перми
22 сент
Путин наградил орденом Мужества полицейского, обезвредившего стрелявшего в Перми
22 сент
Сенаторы на первой осенней сессии почтили память погибших в Перми
22 сент
Число пострадавших при стрельбе в университете Перми увеличилось до 43
21 сент
Устроившему стрельбу в Перми ампутировали ногу и проверят на вменяемость
21 сент
В Общественной палате нашли способ предотвратить стрельбу в школах и университетах
21 сент
Баррикадировались и молились: истории выживших при стрельбе в университете Перми
21 сент
Не службы ради: Подвиги российских полицейских
21 сент
Преподаватель пермского вуза рассказал, кому первому написал во время нападения
21 сент
Борт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми вылетел в Москву
21 сент
В вузе Перми оценили действия профессора, продолжившего лекцию при стрельбе
+10° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
72.88
-0.33 85.49
-0.37
Как провести день осеннего равноденствия, чтобы изменить жизнь к лучшему

Последние новости

15:14
Жорин о деле Била перед заседанием суда: Законных оснований для отмены нет
15:12
Видео следственного эксперимента с застрелившим невестку москвичом
14:44
Зеленский о покушении на своего помощника: Передавать такой «привет» — слабость
14:39
Удиви его: 13 эрогенных зон мужчин, о которых не знают даже они
14:28
BadComedian жестко раскритиковал фильм «Чернобыль» Козловского
14:27
«Единая Россия» возглавила рейтинг упоминаемости в Сети в дни выборов

Сейчас читают

Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском
Как провести день осеннего равноденствия, чтобы изменить жизнь к лучшему
В Тверской области оправдали убийцу троих человек
ТОП-5 имен, носители которых притягивают удачу

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака