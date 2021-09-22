В Перми простились с погибшей при стрельбе в вузе 19-летней Екатериной Шакировой

В Перми простились с одной из жертв 18-летнего студента Пермского национального исследовательского университета (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова — 19-летней Екатериной Шакировой. Девушка, а также еще пять человек, погибли, когда юноша пришел в свой вуз с оружием и открыл стрельбу по людям. По последним данным регионального Минздрава, еще 43 человека получили ранения в день трагедии. Часть из них в тяжелом состоянии переправили в Москву, остальные находятся в трех стационарах Перми.

В больнице в данный момент находится и сам Бекмансуров. Он был ранен инспектором ГИБДД Константином Калининым, который одним из первых оказался на месте происшествия. Молодой человек выпустил пулю в сторону правоохранителя, но промахнулся, сдаться отказался. Тогда Калинин выстрелил в ответ, после чего отбросил оружие студента в сторону и оказывал ему первую помощь до приезда медиков. Бекмансуров в крайне тяжелом и нестабильном состоянии, с ампутированной частью голени пребывает в больнице под охраной.

Первые выстрелы на территории ПГНИУ раздались около 11 утра 20 сентября. Охотничье ружье, которое принес юноша в вуз было его законно приобретенной собственностью, никаких препятствий парень с огнестрельным оружием наперевес на своем пути не встретил, стрелять начал еще на улице, после чего вошел в здание восьмого корпуса университета.

Губернатор края распорядился выплатить компенсации семьям погибших в размере одного миллиона рублей, раненым — по 500 тысяч. Инспектора ДПС, который задержал стрелявшего, представят к государственной награде. Свои соболезнования близким жертв трагедии принес президент РФ Владимир Путин.

Стихийный мемориал на месте трагедии усыпан гвоздиками. Люди приходят почтить память погибших с цветами, фотографиями, игрушками, часто остаются там на несколько часов. Занятия в ПГНИУ как минимум до конца этой недели будут идти удаленно.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, сенаторы на первой осенней сессии Совфеда почтили память погибших в Перми.