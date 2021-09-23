На Пятом канале акция «День добрых дел» для Алены Малявиной
Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым необходимо дорогостоящее лечение.
Фото, видео: 5-tv.ru
Море удивительного еще только предстоит увидеть и двухлетней Алене. Ее жизнь только начинается, но она уже прошла через множество испытаний. У девочки острый лейкоз.
Спасти Алену может лишь инновационный зарубежный препарат, который уничтожает опухолевые клетки и не дает им размножаться. Но цена лекарства — 2,25 миллиона рублей. Для семьи это слишком большая сумма.
Сегодня Пятый канал в рамках акции «День Добрых Дел» вместе с фондом «Подари жизнь» собирает эти средства. Достаточно просто отправить СМС на короткий номер 6162 и указать сумму, которую вы готовы пожертвовать.
Корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов расскажет, почему важно помочь именно сейчас. Подробности смотрите в репортаже.
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