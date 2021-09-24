Певицу МакSим заподозрили в романе с женатым покровителем

Певицу МакSим (настоящее имя — Марина Максимова — Прим. ред.) заподозрили в тайном романе. При этом, вероятно, ее избранник — женатый мужчина, пишет KP.RU.

Ранее артистка в интервью Борису Корчевникову призналась, что должна покаяться в грехе, чтобы быть допущенной к причастию.

«Меня уже много лет не причащают. Потому что в одном своем грехе я должна покаяться, а я пока покаяться в нем не могу…», — заявляла она.

Позже в другом интервью — уже Ксении Собчак — МакSим заявила, что по-прежнему не раскаялась и продолжает совершать этот грех. По мнению фанатов певицы, речь идет об отношениях с женатым мужчиной.

«Любовник певицы МакSим — женатый состоятельный человек. Именно поэтому она так тщательно скрывает его имя. Она говорит, что он дарит ей подарки за ее любовь и „будем надеяться“ за его любовь к ней? А грех, который продолжает совершать МакSим, — это прелюбодеяние», — цитирует издание одного их пользователей.

Сама артистка не скрывала, что у нее есть состоятельный ухажер, подаривший квартиру и машину, — именно он спас певицу от алкогольной зависимости, в чем ему она очень благодарна. При этом, по словам звезды, она не собирается за него замуж, так как для нее «штамп в паспорте ничего не решает».

Летом МакSим пережила тяжелую болезнь, пробыв в коме два месяца. Сейчас она восстанавливается, но уже активно дает интервью и участвует в съемках. Ранее 5-tv.ru писал, что она снялась в откровенной фотосессии.