Пока не все обвисло: певица Слава решила тряхнуть стариной и сняться в эротическом журнале

«Голое» фото певицы Славы совсем скоро может появиться на обложке одного из популярных эротических журналов. Звезде 41 год, но она даже не думает прекращать шоу-эксперименты: «пока все не обвисло», хочет сняться абсолютно обнаженной.

О секси-фотосессии Слава рассказала фанатам в Instagram. Она опубликовала в сети забавное видео, где показала свои достоинства и заявила: готова демонстрировать красоту всему миру! Певица пощупала собственную грудь со всех сторон, покрутилась перед зеркалом, а потом пришла к выводу, что еще даст фору всем супермоделям.

«Тут у меня все свое! Это видно! Так что, пока все не обвисло, надо в прямом смысле тряхнуть стариной!» — хохотала полуобнаженная Слава, глядя в камеру.

В комментарии к ролику звезда также написала, что мечтает о том времени, когда в глубоком пенсионном возрасте будет листать журнал со своими фото в стиле «ню» и восхищаться.

«Девчоночки, любим себя всегда, в любом возрасте!» — подбадривала скептично настроенных фанаток певица.

Instagram @nastya_slava

Правда, не все поняли ее настрой. Юзеры то нахваливали артистку за «живость» и «натуральность», то ругали за желание постоянно ходить голышом.

«Старческий маразм»,

«Какая же вы… хулиганка!»

«С головой не дружит…»

«Кажется, журнал уже не нужен — все показано», — писали поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава в ответ на оскорбления от Ксении Собчак показала всем свою пятую точку.