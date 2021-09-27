Стали известны новые подробности госпитализации Ларисы Гузеевой

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 2 434

По данным источников 5-tv.ru, один из тестов на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Стали известны новые подробности госпитализации Ларисы Гузеевой

Фото: Instagram @_larisa_guzeeva_

Актриса Лариса Гузеева находится в московской городской клинической больнице № 40 в Коммунарке в состоянии средней тяжести. По данным 5-tv.ru от осведомленных источников, ее госпитализировали посте путешествия в Крым с кашлем и высокой температурой. Артистке провели ряд ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, и один из них показал положительный результат.

Прежде в СМИ появились сообщения о том, что Гузееву в состоянии сильного стресса поместили в медицинское учреждение. При этом еще утром того же дня она делилась с подписчиками в социальных сетях фотографиями с отдыха в Крыму и не намекала на какое-либо недомогание.

Лариса Гузеева — актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ, а также член общественной организации «Союз кинематографистов России». Широкому зрителю известна как лицо передачи «Давай поженимся!» на «Первом канале», а также исполнительница ролей в картинах «Жестокий романс», «Палач», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается» и многих других. Данные о состоянии здоровья Гузеевой уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как проходит лечение от последствий коронавируса перенесшего искусственную кому режиссера Андрея Звягинцева.

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