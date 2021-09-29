Украинка Монтян оправдалась за пощечину поляку Корейбе: «Такие слов не понимают!»

Украинский адвокат Татьяна Монтян оправдалась за «избиение» польского политолога Якуба Корейбы в эфире программы «Время покажет». Юрист назвала оппонента «клоуном-провокатором», которого интересуют только деньги и интерес аудитории. Она заметила, что нисколько не жалеет о своем поступке и с удовольствием повторит это еще раз при случае.

«Всему есть разумные пределы. Корейба таковых не знает, <…> вот по хлебалу от меня и получил. Несильно, правда, — ведущие стали живым заслоном. Но, клянусь, за длинный язык этому чмошнику еще прилетит всерьез. И, может, не только от меня», — написала Монтян в Telegram-канале.

Адвокат не без сарказма отнесла политолога к кинестетикам, воспринимающим информацию только через ощущения, и заметила, что поэтому разговаривать с ним бесполезно.

«Такие слов не понимают, только в табло с размаху», — добавила женщина.

Facebook @korejba.jakub

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конфликт между Татьяной Монтян и Якубом Корейбой произошел на почве разногласия по «донбасскому» вопросу. Польский политолог во время эфира шутил на тему страданий жителей самопровозглашенной ДНР из-за напора украинских властей, ухмылялся. Оппонентка призвала его «заткнуться», но в ответ получила предложение обняться. Адвокат накала страстей не выдержала и «влепила» пощечину неугодному.