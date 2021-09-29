Украинка Монтян оправдалась за пощечину поляку Корейбе: «Такие слов не понимают!»

|
Виктория Андреева
1 092

Известный адвокат ударила политолога после насмешек в адрес жителей Донбасса. Инцидент произошел на съемках ТВ-программы.

Украинка Монтян оправдалась за пощечину поляку Корейбе: «Такие слов не понимают!»

Фото: Facebook @Montian.Tetiana

Украинский адвокат Татьяна Монтян оправдалась за «избиение» польского политолога Якуба Корейбы в эфире программы «Время покажет». Юрист назвала оппонента «клоуном-провокатором», которого интересуют только деньги и интерес аудитории. Она заметила, что нисколько не жалеет о своем поступке и с удовольствием повторит это еще раз при случае.

«Всему есть разумные пределы. Корейба таковых не знает, <…> вот по хлебалу от меня и получил. Несильно, правда, — ведущие стали живым заслоном. Но, клянусь, за длинный язык этому чмошнику еще прилетит всерьез. И, может, не только от меня», — написала Монтян в Telegram-канале.

Адвокат не без сарказма отнесла политолога к кинестетикам, воспринимающим информацию только через ощущения, и заметила, что поэтому разговаривать с ним бесполезно.

«Такие слов не понимают, только в табло с размаху», — добавила женщина.

Facebook @korejba.jakub

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конфликт между Татьяной Монтян и Якубом Корейбой произошел на почве разногласия по «донбасскому» вопросу. Польский политолог во время эфира шутил на тему страданий жителей самопровозглашенной ДНР из-за напора украинских властей, ухмылялся. Оппонентка призвала его «заткнуться», но в ответ получила предложение обняться. Адвокат накала страстей не выдержала и «влепила» пощечину неугодному.

+4° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.76
0.25 84.88
0.20
Гороскоп на октябрь 2021 года для всех знаков зодиака

Последние новости

6:03
Американский сенатор пожаловался на Байдена за «подарок века» для Путина
6:00
Гороскоп на октябрь 2021 года для всех знаков зодиака
5:50
Кому сложно угодить: ТОП-5 самых требовательных и капризных знаков зодиака
5:45
Коррупционеры и казнокрады помогут приобрести жилье нуждающимся
5:38
Дайнеко рассказала о перенесенном коронавирусе: «Испугалась не по-детски»
5:25
Смертельная угроза нависла над всей Европой из-за извержения вулкана в Испании

Сейчас читают

Семь главных планет: как небесные тела влияют на человека в каждый день недели
Астролог рассказала, для кого важен период с 27 сентября по 10 октября
Пять мужских и женских имен, обладатели которых скоро разбогатеют
Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 27 сентября по 10 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака