Появилось видео с места зверского убийства трех девушек под Оренбургом

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с места зверского убийства трех девушек в городе Гай Оренбургской области. По предварительным данным, студенток зарубили топором, а после, пытаясь скрыть следы преступления, подожгли квартиру. Прибывшие на место пожарные быстро потушили возгорание и нашли два трупа со следами насильственной смерти. Тело еще одной девушки было обнаружено возле того же дома.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство трех и более человек». Подробности и обстоятельства ЧП выясняются.