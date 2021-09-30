Появилось видео с места зверского убийства трех девушек под Оренбургом

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 7 106

По предварительным данным, студенток зарубили топором.

Фото, видео: Depositphotos / kunertus; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с места зверского убийства трех девушек в городе Гай Оренбургской области. По предварительным данным, студенток зарубили топором, а после, пытаясь скрыть следы преступления, подожгли квартиру. Прибывшие на место пожарные быстро потушили возгорание и нашли два трупа со следами насильственной смерти. Тело еще одной девушки было обнаружено возле того же дома.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство трех и более человек». Подробности и обстоятельства ЧП выясняются.

+6° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
72.76
0.25 84.88
0.20
Шанс изменить будущее! Совет дня на четверг, 30 сентября, по системе Бацз...

Последние новости

9:22
В Роспотребнадзоре назвали зараженные «русским» штаммом коронавируса страны
9:20
В СК опровергли информацию об убийстве трех девушек топором под Оренбургом
9:11
К каким договоренностям могли прийти Путин и Эрдоган
9:06
Шанс изменить будущее! Совет дня на четверг, 30 сентября, по системе Бацзы
8:54
Лечили или калечили? Владельцев питомника в Волгограде подозревают в массовом убийстве собак
8:43
ТОП-5 российских звезд, женившихся на своих фанатах

Сейчас читают

Появилось видео с места зверского убийства трех девушек под Оренбургом
Как по дате рождения узнать свою карму и искупить грехи прошлого
Украинка Монтян оправдалась за пощечину поляку Корейбе: «Такие слов не понимают!»
Семь главных планет: как небесные тела влияют на человека в каждый день недели

Новости Lentainform

Загрузка...