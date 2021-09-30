В СК опровергли информацию об убийстве трех девушек топором под Оренбургом

Следственный комитет опроверг данные о том, что студентки в Оренбургской области были убиты топором. Ранее об этом сообщило РИА Новости. По данным правоохранительных органов, у всех погибших были обнаружены многочисленные колото-резаные раны.

Инцидент произошел в городе Гай. Возле в квортире дома на улице Молодежная были найдены тела двух приезжих студенток, еще одну обнаружили на улице. По информации 5-tv.ru, они снимали вместе квартиру. Мотив злоумышленника на данный момент неизвестен. Следственный комитет РФ по факту произошедшего уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство трех и более лиц». Подробности и обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места убийства трех девушек под Оренбургом.